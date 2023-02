«Tout près du burn-out» : L’entraîneur du PSG règle ses comptes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Décrié lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier peine encore à convaincre les plus sceptiques, et le visage affiché par le club de la capitale en ce début d’année 2023 n’arrange rien. Le technicien parisien entend les critiques dont il fait l’objet et y répond avant le déplacement à Marseille.

Alors que l’arrivée de Zinedine Zidane était espérée par beaucoup dans la capitale, c’est finalement Christophe Galtier qui a été nommé à la tête du PSG, prenant la succession de Mauricio Pochettino et retrouvant Luis Campos, avec qui il a travaillé au LOSC. Un choix loin de faire l’unanimité en raison de l’inexpérience au très haut niveau du technicien tricolore. Depuis, Christophe Galtier n’a pas fait taire les plus sceptiques alors que le début de saison parisien n’a pas été de tout repos, avec notamment une période post-Coupe du monde compliqué en matière de jeu et de résultats (6 victoires, 2 défaites, 1 nul).

Le scandale qui frappe Manchester City va-t-il pousser Pep #Guardiola au départ, menace qu'il brandissait il y a quelques mois ?Une situation que pourrait suivre de près le #PSG, Guardiola étant le seul capable de faire oublier #Zidane aux yeux du Qatarhttps://t.co/9rwrSmX0SB — Bernard Colas (@BernardCls) February 7, 2023

« Il est tout près du burn-out »

« Galtier est très fatigué, il a pris dix ans depuis qu’il est arrivé au PSG. Il est tout près du burn-out comme tous les autres avant lui , lançait notamment le journaliste Daniel Riolo cette semaine. Il n’a pas les mains libres, mais il est le seul qui dit qu’il ne sortira pas l’une des stars. Ce n’est même pas un entraîneur de DH… C’est Jean-Claude Dusse, sur un malentendu, on peut gagner. » Le chroniqueur de l’ After Foot n’est pas le seul à s’en prendre à Christophe Galtier, ce qui n’échappe pas à ce dernier.

« Ne pas entendre les critiques, ça serait être sourd », réagit Galtier

« Ne pas entendre les critiques, ça serait être sourd. Je les comprends. Après, je ne vais pas chercher d’excuses , répond Christophe Galtier, avant d'affronter l'OM en Coupe de France, interrogé dans l’émission Tout le Sport. C’est vrai (que certains n’ont pas été tendres avec lui à son arrivée, NDLR), ils le sont toujours, durs et difficiles. Mais c’est comme ça. Croyez-moi, même si c’est difficile d’être l’entraîneur du Paris Sant-Germain, je suis très heureux et je donne tout pour qu’on puisse réussir dans tous les domaines. C’est un plaisir d’être entraîneur du Paris Saint-Germain, un réel plaisir. »

« Je savais que c’était comme ça »