Panique à Paris, le PSG réagit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis la fin de la Coupe du monde, le PSG peine à convaincre et a concédé ses deux premières défaites de la saison contre le RC Lens et Rennes. De quoi inquiéter à quelques jours du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich. Avant d’affronter l’OM en Coupe de France, Christophe Galtier reconnaît les difficultés rencontrées par son équipe.

L’année 2023 ne réussit guère au PSG jusqu’à maintenant. Le club de la capitale souffre depuis la fin de la Coupe du monde et a concédé ses deux premières défaites de la saison contre le RC Lens puis le Stade Rennais. L’équipe de Christophe Galtier n’a pas été plus rassurante lors de ses victoires contre Angers ou encore Toulouse le week-end dernier, un constat inquiétant à une semaine du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Avant le Bayern, place à l’OM

Mais avant ce rendez-vous décisif dans la saison parisienne, le PSG affronte l’OM ce mercredi au Stade Vélodrome. À l’occasion d’un entretien accordé à l’émission Tout le Sport à la veille de ce Classique , Christophe Galtier s’est penché sur les difficultés de son équipe.

« Tout le monde a du mal à retrouver son niveau de jeu »