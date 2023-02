Neymar fête son anniversaire, les coulisses sont dévoilées

Thibault Morlain

Le 5 février dernier, Neymar a fêté ses 31 ans. Une fois n’est pas coutume, le numéro 10 du PSG a profité de l’occasion pour faire la fête et célébrer cet événement. Et si par le passé cela avait fait polémique, Neymar a été plus mesuré en 2023. Voilà d’ailleurs que quelques révélations ont été effectuées à propos de cette soirée d’anniversaire du Brésilien.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar fait également énormément parler de lui en dehors des terrains. Son appétence pour la fête lui a souvent valu de nombreuses critiques. Ça a notamment été le cas lors de ses soirées d’anniversaire ces dernières années. Mais voilà qu’en 2023, pour ses 31 ans, Neymar a été plus calme…

Le PSG s’est tiré une balle dans le pied avec Neymar https://t.co/ePvEPTT2Xn pic.twitter.com/49svAtQ3al — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Les joueurs du PSG invités par Neymar

Comme l’explique L’Equipe , après la rencontre entre le PSG et Toulouse pour laquelle il était dans les tribunes du Parc des Princes, Neymar a ensuite fêté son anniversaire dans un établissement parisien. Le quotidien sportif précise que les joueurs du PSG avaient été invités et certains étaient au rendez-vous pour célébrer les 31 ans de Neymar.

Une fête mesurée