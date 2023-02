Neymar : L’annonce qui fait paniquer le PSG

La rédaction

Depuis quelques semaines, le PSG est en proie à des blessures touchant ses joueurs les plus importants. En voyant Kylian Mbappé indisponible pendant encore deux semaines et Neymar Jr qui a manqué les deux derniers matchs, le PSG doit se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à recruter lors du mercato hivernal. D'autant que cette spirale est loin d'être terminée.

Neymar sera-t-il de retour mercredi pour le huitième de finale de la Coupe de France ? C'est en tout cas le souhait de nombreux supporters du PSG, qui, déjà privés de leur meilleur buteur cette saison, Kylian Mbappé, aimerait bien faire revenir dans leur rang leur joueur le plus décisif cette saison, Neymar (17 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues), à égalité avec Mbappé, décisif sur 31 buts lui aussi.

« Neymar n'est plus Neymar »

Le journaliste Libération , Grégory Schneider a évoqué la deuxième partie de saison qui attend le PSG. Et il a tenu à tirer la sonnette d'alarme, surtout concernant le calendrier qui attend le club de la capitale, en plus de l'état de santé de Neymar et Mbappé, sur RadioJ : « Neymar n'est plus Neymar, Mbappé est blessé... »

« Il joue sous infiltrations »