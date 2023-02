Riolo balance sur Messi, Mbappé et Neymar

Arnaud De Kanel

Après s'être réveillé trop tardivement, le PSG n'a pas été en capacité de boucler des arrivées lors du mercato alors que les résultats sportifs du club inquiètent. Daniel Riolo a bien identifié ce problème et note également un dysfonctionnement dans l'association Mbappé-Neymar-Messi. L'éditorialiste est très critique au sujet du trio de devant.

Malgré l'arrivée de Luis Campos à la tête du sportif au PSG, le club de la capitale n'a pas gagné en stabilité. Le bonnes choses vues en début de saison laissent désormais place au marasme habituel avant une rencontre fatidique en Ligue des champions. Tous les ans, le même scénario se répète à Paris et pour Daniel Riolo, le désastre sportif est causé en partie par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi qui « ne peuvent pas jouer ensemble ».

Riolo démonte le mercato du PSG

« Ce n'est pas qu'un problème d'entraineur. C'est également un problème de joueurs que tu recrutes, de qui tu as sur le terrain et de quel sens tu veux donner à l'équipe. Est-ce que l'entraineur peut mettre en application l'idée de jeu qu'il a avec les joueurs qu'on lui a donnés. Si fin aout, Campos dit dans sa première interview : "on a raté notre mercato", déjà tu as tout compris », a lancé Daniel Riolo dans l' After Foot sur RMC, avant de s'en prendre au trio offensif.

«T'as trois mecs qui ne peuvent pas jouer ensemble»