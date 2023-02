PSG : Kylian Mbappé absent, l'OM jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche, Kylian Mbappé manquera le huitième de finale de Coupe de France face à l'OM ce mercredi. Un forfait, accueilli favorablement au sein du club marseillais. Présents en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor et Valentin Rongier ont reconnu que l'absence de l'international français changeait la donne.

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a confirmé l'absence de Kylian Mbappé pour le huitième de finale de Coupe de France face à l'OM ce mardi. Victime d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche mercredi dernier, l'international français devrait être absent des terrains pour une durée d'au moins trois semaines. Pour l'OM, le forfait de Mbappé est évidemment regrettable, mais lui offre un avantage de taille.

Pour satisfaire Mbappé, le PSG a déjà une certitude https://t.co/Lf6En2DndY pic.twitter.com/k8DGbUCB4G — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Je serais un menteur de dire que cela ne change rien »

Face aux journalistes, Igor Tudor s'est montré sincère lorsqu'il a fallu commenter le forfait de Kylian Mbappé. « Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un avantage mais il y a aussi d'autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match » a déclaré l'entraîneur de l'OM. Egalement présent en conférence de presse, Valentin Rongier a confirmé que cette absence était une bonne nouvelle pour son équipe.

« C'est une bonne chose pour nous »