Le PSG lâche une grande annonce pour Mbappé, l’OM valide

Brillant depuis le début de la saison, Kylian Mbappé devrait manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Un coup dur pour le PSG et notamment Luis Campos, qui le considère comme le meilleur joueur du monde. Et ce n'est pas Mattéo Guendouzi, membre de l'OM, qui dira le contraire.

Le débat est ouvert. A la question « qui est le meilleur joueur du monde ? », plusieurs réponses peuvent être proposées. Erling Haaland (Manchester City) pourrait revendiquer ce titre, tout comme Lionel Messi, mais aussi Kylian Mbappé, les deux stars du PSG.

Pour Campos, « Mbappé est déjà le meilleur attaquant au monde »

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a tranché. Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche, le Portugais a annoncé que Mbappé était, actuellement, le meilleur joueur du monde. « Mbappé ? Il est déjà le meilleur attaquant au monde » a déclaré le responsable du PSG. Ce dimanche, Mattéo Guendouzi a confirmé que l'international français de 24 ans pouvait prétendre à ce titre.

Mattéo Guendouzi valide