Il ne veut pas «insulter» l’OM, le PSG est bien en danger

La rédaction

Chaque saison, la question de savoir qui sera champion de France est vite débattue. Très souvent, le PSG fait figure de grandissime favori. Mais par le passé, trois équipes, Montpellier en 2012, Monaco en 2017 et Lille en 2021 sont parvenus à vaincre sur la durée le PSG. Un évènement tout de même assez rare mais qui pourrait peut-être se reproduire en 2023, car l'OM et Lens veillent au grain.

L'OM et Lens ont-ils les armes pour inquiéter le PSG en cette fin de saison ? L'OM pointe pour l'instant à la deuxième et concède 8 points au PSG, tandis que le RC Lens est troisième avec le même nombre de points que l'OM. La friabilité du PSG est vue par de plusieurs clubs qui n'hésitent pas, à l'instar de Reims et Toulouse à venir au Parc des Princes avec le sentiment de pouvoir rapporter 1 voire 3 points.

«Ce n'est pas terminé»

S'ils sont beaucoup à ne pas croire à une surprise quant au champion de France cette année, Grégory Schneider, lui, fait partie des experts qui pensent que le PSG peut être embêté jusqu'à la fin de la saison par Lens et Marseille. Le journaliste de Libération a donné son point de vue sur les ondes de Radio J : « Ce n'est pas terminé. Et je mets Lens sur la tartine (sic). Il peut se passer beaucoup de choses, la double confrontation face au Bayern Munich impactera le Paris Saint-Germain, plus ou moins durablement. »

Ça bouge enfin au PSG, un rendez-vous est programmé https://t.co/FPSIinps70 pic.twitter.com/s236wgitBW — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Collectivement, c'est une équipe en grande difficulté»