Avec Lionel Messi, le PSG va droit dans le mur

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo en affirmant avoir fait passer une requête précise auprès de ses joueurs : jouer pour Lionel Messi. L’éditorialiste a pesté sur les ondes de RMC.

Christophe Galtier a dû opérer sans Kylian Mbappé ni Neymar lors d’une grande partie de la victoire du PSG à Montpellier mercredi dernier (3-1) et face à Toulouse samedi dernier (2-1). Au cours des deux rencontres en question, Lionel Messi a su trouver le chemin des filets à deux reprises tout en tirant ses coéquipiers vers le haut. De quoi lui valoir les louanges de Christophe Galtier qui a lâché la punchline suivante en conférence de presse la semaine dernière. « Je demande à l’équipe de jouer pour Leo (ndlr Lionel Messi) ».

«On joue pour Messi ? Mais quand ? Dans quel match, où, dans quelle compétition ?»

Une sortie qui n’a pas échappé à Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a profité de l’enregistrement de lundi soir de l’émission l’ After Foot pour ironiser sur la déclaration de Christophe Galtier. « On est à 8 jours de PSG - Bayern pour se rendre compte finalement qu’au moment de la grande échéance, le foot c’est tout simple. On joue pour Messi. Mets une équipe de porte-flingues pour Messi. Je veux maintenant savoir qui vont être les porte-flingues parce que quand tu fais ça pour l’Argentine, il n’y a pas de problèmes, je comprends la mentalité, c’est parfaitement compréhensible, mais là ? T’as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à : « On joue pour Messi » ? Mais quand ? Dans quel match, où, dans quelle compétition ? »

«Mbappé et Neymar aussi vont jouer pour Messi et seront déchargés des courses et du travail ?»