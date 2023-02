«Il a demandé à partir», le PSG met les choses au clair sur un sujet sensible

Thomas Bourseau

Cantonné à un simple rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas a eu la possibilité de rebondir à Nottingham Forest en prêt cet hiver. Un départ qui vient mettre le holà à un dossier sensible sur lequel Christophe Galtier est revenu.

Contrairement à Mauricio Pochettino qui n’avait pas publiquement nommé un gardien numéro un la saison passée, son successeur sur le banc du PSG a remédié à cette situation dès sa conférence de presse de présentation en juillet dernier. Gianluigi Donnarumma était alors promu gardien titulaire lorsque Keylor Navas tiendrait le rôle de doublure.

Keylor Navas a enfin pu quitter le PSG

Depuis, un départ de Keylor Navas est évoqué dans la presse, malgré l’opération avec le Napoli qui est tombée à l’eau l’été dernier. Cet hiver, comme le10sport.com vous l’avait révélé en janvier dernier, le choix de Navas s’est porté sur Nottingham Forest bien que Cristiano Ronaldo le voulait à Al-Nassr. Et le souhait de Keylor Navas s’est réalisé en toute fin de mercato via un prêt jusqu’en fin de saison.

«Keylor était très respectueux ces six derniers mois»