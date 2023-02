«Il n’est pas content» : Une star de l’OM se rate et s’énerve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cantonné au banc des remplaçants depuis l'arrivée d'Igor Tudor, Dimitri Payet avait l'occasion de démontrer son talent face à l'OGC Nice dimanche dernier. Mais le vétéran français est passé à côté de sa rencontre, comme l'ensemble de son équipe. Présent en conférence de presse, Valentin Rongier a reconnu que son coéquipier était touché après sa prestation.

Véritable leader sur le terrain sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet a perdu de sa superbe depuis l'arrivée d'Igor Tudor. L'international français est régulièrement installé su le banc des remplaçants par le technicien croate, qui lui préfère d'autres profils. Présent face aux journalistes avant la rencontre face à l'OGC Nice, Tudor avait, plus ou moins, justifié cette décision. « Il a un rôle important, il n'a pas un style de jeu qui est forcément adapté à mon système de jeu. Il a une très belle qualité de passe et de frappe. Il se comporte vraiment très bien, ce n'est pas une situation facile pour lui et pour moi » avait confié l'entraîneur de l'OM.

«Il ne peut plus», c’est la fin pour cette star de l’OM ? https://t.co/zptqhSeNyr pic.twitter.com/FVft89kP6N — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Payet a raté son match face à Nice

Malgré cette réserve, Igor Tudor avait décidé de le titulariser dimanche dernier pour le récompenser. Mais à l'instar de ses coéquipiers, Dimitri Payet est passé à côté de son match face à l'OGC Nice (défaite 1-3). Sorti à la mi-temps dimanche dernier, le joueur de 35 ans est apparu touché comme l'a raconté Valentin Rongier en conférence de presse ce mardi;

« Il n'est pas content d'être sorti à la mi-temps »