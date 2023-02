«Le PSG ne fait plus peur», l’OM peut rêver

Arnaud De Kanel

Battu sur sa pelouse face à l'OGC Nice (1-3), l'OM a manqué l'occasion de revenir à 5 points du PSG au classement. Pourtant, la machine marseillaise est bien mieux rodée que la parisienne ces derniers temps. Eric Di Meco l'a souligné après le match nul des Parisiens contre Reims (1-1) le week-end passé. Assez pour croire au titre dans la cité phocéenne ?

Invaincu depuis la défaite face à Tottenham en Ligue des champions, l'OM a de nouveau senti l'odeur de la défaite au Vélodrome face à Nice ce dimanche soir. Un revers mal-venu pour les Olympiens qui revenait très fort sur un PSG aux abois. Malgré tout, les hommes d'Igor Tudor ont peut-être un coup à jouer car le PSG peut chuter contre n'importe qui selon Eric Di Meco.

«Ça n’existait pas il y a quelques temps encore»

Après le match nul du PSG face à Reims, Eric Di Meco était de passage dans le Super Moscato Show sur RMC . L'ancien latéral de l'OM avait remarqué quelque chose. « Ça fait quelques temps que je regarde les adversaires du PSG et que je me dis ‘tiens c’est bizarre la manière dont ils jouent’. Je me rends compte que des équipes de milieu de tableau viennent au Parc pour joueur au ballon. Ça n’existait pas il y a quelques temps encore », relevait-il.

«Plus personne n'a peur du PSG»