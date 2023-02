L'OM se rate, une star du vestiaire prend cher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup d'arrêt pour l'OM, battu à domicile par l'OGC Nice ce dimanche (1-3). Pour cette rencontre, Igor Tudor avait aligné une équipe inédite, avec Vitinha en pointe, mais aussi Dimitri Payet sur le côté gauche de l'attaque. Mais le vétéran marseillais ne s'est pas à montrer sous son meilleur jour, comme l'a souligné Daniel Riolo.

Samedi dernier, Igor Tudor avait annoncé une grande nouvelle au sujet de Dimitri Payet. « Demain (dimanche), je le ferai jouer en tant que titulaire » avait déclaré l'entraîneur de l'OM au sujet de l'international français, cantonné au banc de touche depuis le début de la saison.

Payet est passé à côté

Aligné sur le côté gauche de l'attaque, Dimitri Payet a souffert face à l'OGC Nice ce dimanche (défaite 1-3), comme l'ensemble de l'équipe. Le joueur de 35 ans a raté une occasion de convaincre Igor Tudor, qui préfère miser sur des profils plus adaptés au style de jeu qu'il souhaite produire.

« Payet, désolé mais c’est flagrant »

Sur son compte Twitter , Daniel Riolo est revenu sur ce derby azuréen entre l'OM et l'OGC Nice. « Nice très belle organisation tactique et beaucoup de calme et d’opportunisme » a indiqué le chroniqueur sur RMC , avant de s'arrêter sur la prestation de Dimitri Payet : « Payet bah désolé mais c’est flagrant ». Une phrase qui en dit long...

« Payet ? Il ne peut plus jouer »