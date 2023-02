Il écœure l'OM... et se compare à une légende

Arthur Montagne

Très solide dans l'entrejeu, Khéphren Thuram a livré une énorme performance face à l'OM dimanche, contribuant largement à la victoire de l'OGC Nice au stade Vélodrome (3-1). Après la rencontre, dans un fou rire général, le fils du champion du monde 1998 n'a d'ailleurs pas hésité à se comparer à un certain Toni Kroos.

Lancé sur une magnifique série, l'OM a mis fin à son élan en s'inclinant au Vélodrome dimanche soir contre une autre équipe en grande forme, l'OGC Nice. Grâce à des buts de Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Bilal Brahimi, les Aiglons se sont imposé 3 buts à 1 malgré la réduction du score de Ruslan Malinovskyi.

Thuram se compare à Kroos, l'OM ne va pas apprécier

Bien qu'il n'ait pas marqué, Khéphren Thuram a été impressionnant dans l'entrejeu. Après la rencontre, au micro de Prime Vidéo , il s'est même comparé à un certain Toni Kroos. « Ce n’est pas assez, j’ai marqué cette saison mais je devrais plus marquer, j’aurais dû les mettre au fond ce soir mais je n’ai pas assez enroulé, sur la première j’aurais dû ouvrir je pense, j’aurais dû ouvrir. Sur la seconde ? J’étais plus calme. Comme Toni Kroos, j’ai essayé d’ajuster », lance-t-il dans un éclat de rire général. Pas sûr que cela fasse autant rire l'OM.

L'OM cale avec le choc contre le PSG

D'autant plus que cette défaite tombe mal pour les Marseillais qui laissent filer le PSG qui possèdent désormais huit longueurs d'avance au classement avant d'accueillir les Parisiens mercredi en huitième de finale de la Coupe de France. Dans le même temps, l'AS Monaco revient très fort sur l'OM dans la course au podium.