«Il faut rajouter un joueur», Galtier lâche un ultimatum au PSG

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier n’a pas caché sa déception après le nul concédé par ses hommes face au Stade de Reims ce dimanche (1-1). Pour le coach du club de la capitale, l’arrivée d’un attaquant est désormais obligatoire.

Depuis la reprise du championnat après la Coupe du monde, le PSG ne dispose plus d’une vitesse de croisière. Hormis la victoire acquise au Parc des princes face au SCO d’Angers le 11 janvier dernier (2-0) et plus tôt au forceps face à Strasbourg fin décembre au bout du suspense (2-1), le PSG a enregistré deux défaites sur le score d’un but à zéro face au RC Lens et au Stade Rennais contre un match nul concédé ce dimanche soir lors de la réception du Stade de Reims (1-1).

«Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs»

Le PSG semble en manque d’inspiration sur le plan offensif notamment et pour Christophe Galtier, le recrutement d’un élément offensif après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton est primordial pour le reste de la saison du Paris Saint-Germain. « Est-ce qu’un joueur va arriver au PSG avant mardi soir ? Je ne sais pas, je travaille moi sur le groupe que j’ai actuellement. Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais on verra bien dans 48 heures ».

Mbappé réclame un transfert à 135M€ au PSG https://t.co/a02JpPeCMN pic.twitter.com/CzxWrm6Zlf — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

«Évidemment qu’il faut renforcer»