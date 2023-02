«Je sais qu’il est Marseillais», l’OM met la pression sur l’entraîneur du PSG

La rédaction

Ce mercredi se jouera le match le plus important, pour le moment, en 2023 pour l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En jeu, une place en quart de finale de la Coupe de France mais surtout une victoire sur l'ennemi. Et le match est déjà lancé par médias interposés, puisque Igor Tudor n'a pas oublié les origines de Christophe Galtier, et ne s'est pas gêné de les rappeler.

C'est un secret pour personne, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, est originaire de Marseille. Il a même porté le maillot de l'OM entre 1985 et 1987 puis entre 1995 et 1997 et a été l'entraîneur adjoint d'Alain Perrin, lorsqu'il était à l'OM. Mais Christophe Galtier a balayé d'emblée ces questions, estimant qu'il faisait abstraction totale de ce passé ciel et blanc.

« Oui je sais qu'il est Marseillais »

Igor Tudor a été questionné sur ce sujet, lors de la conférence de presse d'avant match : « Oui je sais qu'il est Marseillais. C'est un bon entraineur, il mérite d'entrainer une équipe comme le PSG. »

Au PSG, il fait une annonce qui ne va pas plaire à l’OM https://t.co/I5VerotFt0 pic.twitter.com/haHwRa3SuI — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Je lui souhaite le meilleure dans sa carrière, sauf demain »