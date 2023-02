Le Graët - Démission : Bombe imminente à la FFF ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, le Comité exécutif de la fédération française va se réunir, sans Noël Le Graët, mis à pied il y a quelques semaines. Accablé de toutes parts, le président de la FFF refuse toujours de démissionner, criant à l'injustice. Ses avocats avaient réagi aux accusations dont il est la cible et avaient contre-attaqué.

Noël Le Graët tient bon. Alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, le responsable refuse de céder. Pourtant, elle est la conséquence d'un signalement de la part d'anciennes collaboratrices, qui ont dénoncé les pratiques du dirigeant de la FFF, mis à pied.

Le Graët n'a pas l'intention de démissionner

Lâché aussi suite à ses propos déplacés sur Zinédine Zidane, il s'estime victime d'une grande injustice et refuse toujours de démissionner selon les informations du Parisien . Le comex de la FFF va se réunir ce jeudi, mais il ne devrait s’occuper que de la rédaction de procès-verbaux. Aucune décision ne devrait être prise

Accablé, il se défend