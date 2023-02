Coup de théâtre en équipe de France, il a la solution pour Deschamps

Thomas Bourseau

Après près de 10 ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale quelques semaines avant de souffler sa 30ème bougie. Jean-Clair Todibo (23 ans) est prêt à prendre la relève du champion du monde comme il l’a avoué ces dernières heures.

Raphaël Varane a été le quatrième grand nom de l’équipe de France à annoncer sa retraite internationale depuis la défaite des Bleus en finale du Mondial au Qatar le 18 décembre dernier. Dans la foulée, Karim Benzema allumait la mèche. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont suivi la voie avant que jeudi dernier, Varane annonce à son tour qu’il raccrochait les crampons en sélection nationale.

«Plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment»

Bien qu’il ne soit âgé que de 29 ans, Raphaël Varane a décidé de clore le chapitre équipe de France expliquant avoir l’impression d’étouffer par moments avec les trêves internationales, ne pouvant pas totalement se consacrer à sa famille pour le Canal Football Club . Sur son compte Instagram dans le cadre de sa grande annonce, Varane publiait le message suivant. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale ».

«Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller en équipe de France»