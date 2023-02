Une star de Deschamps craque complètement

Titulaire tout au long de la dernière Coupe du monde, Ousmane Dembélé garde du crédit aux yeux de Didier Deschamps. L'attaquant du Barça réalise une belle saison même s'il vient de se reblesser et qu'il manquera certainement cinq semaines de compétition. Il était tout de même présent au Camp Nou pour soutenir ses partenaires et s'est distingué avec un geste obscène.

En enchainant les bonnes prestations avec le Barça, Ousmane Dembélé a retrouvé un statut de titulaire en équipe de France lors de la dernière Coupe du monde au Qatar où Didier Deschamps lui avait affiché une confiance surprenante. Blessé, l'ailier était tout de même sur le bord de la pelouse ce dimanche lors de la victoire du Barça. Au moment de se faire photographier, il a tendu son majeur en l'air.

Touché à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé manquera cinq semaines de compétition. Il a participé de loin au nouveau succès du Barça ce dimanche face à Séville (3-0), solide leader de Liga, puisqu'il était présent dans les tribunes du Camp Nou. Au moment où il a aperçu un photographe qui tentait d'immortaliser sa présence, il lui a adressé un doigt d'honneur.

Diario Sport photographer @VALENRICH was jokingly 'greeted' with a middle finger by Ousmane Dembélé.After the first photo, he put down his hand and smiled for the camera. pic.twitter.com/qXNNPUtVLM