Zidane, Deschamps… Après avoir lâché sa bombe, il dit ses vérités

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a été reconduit à la tête de l’équipe de France alors que Zinedine Zidane semblait être attendu. Des départs à la retraite ont depuis été annoncés dont celui de Raphaël Varane. Cependant, l’ancien joueur du Real Madrid a livré ses vérités.

Raphaël Varane a pris la décision de raccrocher les crampons… internationaux ! Du haut de ses 29 ans, le champion du monde 2018 a choisi de clore son histoire avec l’équipe de France et de se concentrer sur la fin de sa carrière en club à Manchester United. Jeudi, l’ancien joueur du Real Madrid a lâché sa bombe.

Varane aurait-il pu rester si Zidane était nommé ?

Mais l’histoire aurait-elle pu se passer autrement et notamment avec un changement à la tête de l’équipe de France ? Didier Deschamps a vu son contrat être prolongé le 7 janvier dernier alors que Zinedine Zidane, ex-coach de Raphaël Varane au Real Madrid, tapait à la porte des Bleus. Invité à s’exprimer sur la question, Varane a tenu à mettre les choses au clair au micro de Canal+.

Mbappé se fait ignorer, catastrophe pour l'équipe de France https://t.co/5I0EOlUyPz pic.twitter.com/D3ObqcCi21 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Zidane ? Ça n’aurait rien changé»