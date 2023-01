Équipe de France : Tombeur des Bleus, il lâche un message de soutien à Varane

La rédaction

Auréolé du titre de champion du monde avec l’Albiceleste, le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez a pu revenir sur la finale face à la France dans un entretien pour Sky Sports. Un match dans lequel l’Argentin a pu retrouver son coéquipier en club Raphael Varane.

Bien que certaines attitudes argentines n’aient pas fait l’unanimité en France, notamment après la séance de pénaltys de la finale, ce fut l’occasion pour certains joueurs de se retrouver. Si on parle, évidemment, du duel qui a opposé les deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi, il y avait également celui des mancuniens Raphaël Varane et Lisandro Martinez.

Un Martinez réconfortant

Dans cet entretien pour Sky Sports , le défenseur argentin révèle plusieurs choses. Premièrement, qu’il était « très important » de consoler son coéquipier. « On se connait depuis peu de temps à United mais on s’entend très vraiment bien. Il y a un vrai respect mutuel entre nous. Le feeling passe bien. C’est comme si on se connaissait depuis des années » . Mais il en a également profité pour rajouter : « C’était mon adversaire mais c’est le football. Une équipe doit gagner et l’autre perdre. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain mais ce qui se passe en dehors est tout aussi important. Ce sont des relations qui comptent » .

Un duo qui fonctionne

Ce duo Martinez-Varane réconforte également la défense de Manchester United. Les deux défenseurs se complètent parfaitement, Varane étant plus dans l’anticipation et dans la relance, tandis que Martinez est lui, très solide et agressif dans les duels. Nul doute donc, que ces déclarations de l’Argentin vont pouvoir nouer davantage la relation qui s’installe entre ce duo de défenseurs. Les performances des deux joueurs sont d’ailleurs saluées par les fans des Red Devils, qui publient régulièrement des compilations de leurs actions défensives sur la toile.