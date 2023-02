«J'ai l'impression d’étouffer», il lâche un terrible aveu sur l'équipe de France

La rédaction

Alors qu’il vient tout juste d’annoncer officiellement sa retraite internationale, Raphaël Varane s’est exprimé sur son départ. Le défenseur de Manchester United a tout connu avec les Bleus, de la finale de l’Euro 2016 à la finale de Coupe du Monde 2022 perdue, en passant par le sacre de 2018. Et aujourd'hui, Raphaël Varane est arrivé à saturation.

Raphaël Varane aura marqué de son emprunte l’’histoire de l’équipe de France. Homme fort de Didier Deschamps depuis de nombreuses années, le défenseur formé au RC Lens comptait 93 sélections pour 5 buts inscrits au moment d’annoncer sa retraite internationale. Et il s'est exprimé au micro du Canal Football Club, dans une interview qui sera diffusée dimanche, sur les raisons de ce départ, que certains jugent prématuré au vu de son jeune âge (29 ans).

Varane est lessivé mentalement et physiquement

Lors de son entretien pour le Canal Football Club , Raphaël Varane a mis l’accent sur un point que beaucoup ont tendance à oublier. En effet, le défenseur de 29 ans rappelle que le fait d’être un cadre d’une sélection nationale peut être usant et stressant. Ces propos viennent rejoindre ceux de son ancien coéquipier Hugo Lloris (qui a lui aussi annoncé sa retraite internationale), qui semblait, lui aussi, être très fatigué physiquement et mentalement.

Un joueur en recherche de calme