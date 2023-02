Coup de théâtre en équipe de France, Deschamps va tout changer

Arthur Montagne

Après les annonces de Steve Mandanda et Hugo Lloris, c'est Raphaël Varane qui a décidé d'officialiser sa retraite internationale. Par conséquent, en plus de devoir désigner une toute nouvelle hiérarchie au poste de gardien de but, Didier Deschamps va également devoir composer une nouvelle charnière centrale. Dans cette optique, les options ne manquent pas.

Battue aux tirs-au-but en finale de la Coupe du monde par l'Argentine, l'équipe de France va repartir sur de nouvelles bases dès cette année. Et pour cause, plusieurs cadres des Bleus ont annoncé leur retraite internationale, à l'image de Karim Benzema, Steve Mandanda et Hugo Lloris. Une situation qui va notamment pousser Didier Deschamps à désigner une nouvelle hiérarchie dans les buts des Bleus. Mais ce n'est pas tout puisque de façon plus surprenante, Raphaël Varane a également annoncé qu'il arrêtait les Bleus à seulement 29 ans. Une situation qui va de nouveau créer un flou et pousser Deschamps à opter pour une nouvelle charnière, et notamment un axial droit qui pourrait épauler Presnel Kimpembe.

Upamecano et Konaté, les remplaçant naturels de Varane

Dans cette optique, plusieurs noms circulent, mais deux d'entre-eux font figurent de favoris à savoir Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Les deux axiaux ont fait forte impression au Qatar durant la Coupe du monde, notamment le Bavarois auteur d'une grosse finale, alors que le joueur de Liverpool l'avait magnifiquement remplacé contre le Maroc en demi-finale. Si Didier Deschamps préfère aligner des joueurs avec un peu plus d'expérience, Jules Koundé et Benjamin Pavard pourraient alors devenir des prétendants, bien qu'ils aient plus souvent été utilisés dans le couloir droit en équipe de France.

Saliba, Disasi et Fofana : la jeune garde arrive

Mais il faudra également surveiller la jeunesse tricolore qui pousse très fort derrière, à commencer par William Saliba et Axel Disasi qui étaient tous les deux à la Coupe du monde. L'ancien joueur de l'OM est d'ailleurs titulaire à Arsenal, large leader de Premier League, ce qui prouve qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. Un autre défenseur formé à l'ASSE pourrait prochainement faire une arrivée remarquée en équipe de France à savoir Wesley Fofana, très solide lorsqu'il est à 100%. Mais le physique du joueur de Chelsea lui joue souvent des tours. Enfin, à moyen terme, Jean-Clair Todibo pourrait également devenir une solution pour Didier Deschamps qui semble donc avoir l'embarras du choix pour remplacer Raphaël Varane.