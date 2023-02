«Une bonne nouvelle», il valide la révolution en équipe de France

Hugo Chirossel

Après Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane a à son tour annoncé sa retraite internationale. Si certains regrettent que le défenseur âgé de 29 ans ait décidé d’arrêter son aventure avec l’équipe de France si jeune, Erik ten Hag, lui, s’en réjouit. En effet, il estime que son joueur sera encore plus performant avec Manchester United.

Un nouveau cycle est en train de s’amorcer en équipe de France. Après Karim Benzema, deux cadres de l’équipe de France ont annoncé la fin de leur carrière internationale. En effet, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont décidé d’arrêter leur aventure avec les Bleus . Jeudi, c’était au tour de Raphaël Varane d’annoncer sa décision de mettre la sélection de côté.

Après Le Graët, un nouveau scandale va éclater à la FFF https://t.co/ngme8obwps pic.twitter.com/ImfTsTMfPP — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

« Pour Manchester United, je pense que c’est une bonne nouvelle »

Un choix qui en a surpris plus d’un, le défenseur de Manchester United étant âgé de seulement 29 ans. Toutefois, en ce qui concerne son club, la nouvelle a été plutôt bien reçue. « Pour Manchester United, je pense que c’est une bonne nouvelle. Avec l’équipe de France, c’est incroyable ce qu’il a réalisé. Grand respect à lui, et je suis heureux qu’il mette maintenant toute son énergie et son expérience dans cette équipe », a déclaré Erik ten Hag en conférence de presse, en marge de la réception de Crystal Palace samedi.

« Profond respect pour sa carrière »