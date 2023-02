«Tu fais une connerie» : une star de l’équipe de France pointée du doigt

Thibault Morlain

On ne s’y attendait clairement, mais ce jeudi, Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière internationale. A seulement 29 ans, le joueur de Manchester United dis donc stop pour l’équipe de France. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir et a suscité de nombreuses réactions. C’est le cas de Jérôme Rothen, qui s’est montré critique à l’encontre de Varane.

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, c’est Raphaël Varane qui a décidé d’arrêter avec l’équipe de France et de prendre sa retraite internationale. Un choix pour le moins étonnant puisque le défenseur central n’a que 29 ans. C’est donc une nouvelle page qui se tourne chez les Bleus avec l’arrêt d’un cadre de ces dernières années de Didier Deschamps. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, Varane fait clairement le mauvais choix.

Merci pour tout 💙🤍♥️ pic.twitter.com/FUk4zZWFpt — Raphaël Varane (@raphaelvarane) February 2, 2023

« C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans »

« Je trouve qu’à cet âge et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C’est d’apporter ton talent à ton pays. Il a un palmarès long comme le bras, bravo ! Il a gagné la plus belle des compétitions. On a encore vu tout son apport sur le dernier Mondial. Il y avait des sceptiques parce qu’il revenait de blessure, mais il a été très performant. Mais je me dis : quelle décision ! C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans », a lâché Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

« Tu fais une connerie »