Équipe de France : de gros changements imposés à Deschamps

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d'une époque en équipe de France. Champions du monde en 2018 et figures emblématiques de la sélection, Steve Mandanda, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur aventure en bleu. Ainsi, Didier Deschamps va devoir effectuer de gros changements. Explications.

Si l'on pouvait se douter qu'Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) allaient annoncer leur retraite internationale, cela paraissait beaucoup moins évident pour Raphaël Varane (29 ans). Le taulier de la charnière centrale des Bleus depuis 2014 crée un nouveau casse-tête à Didier Deschamps.

«Il s’en doutait», Deschamps savait pour la révolution chez les Bleus https://t.co/9JzQdSPEhN pic.twitter.com/EL0aFh2jtj — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Deschamps va devoir refaire sa charnière...

Avec les retraites internationales de Steve Mandanda et d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a perdu ses deux premiers portiers de sa hiérarchie. Si le problème du remplaçant devrait être vite réglé avec Mike Maignan et l'émergence des Alban Lafont (FC Nantes), Illan Meslier (Leeds) ou encore Lucas Chevalier (LOSC), celui de sa charnière n'est pas encore résolu.



Epuisé, Raphaël Varane a donc dit stop, lui qui était encore le guide des Bleus au Qatar. Ce Mondial a d'ailleurs permis à Didier Deschamps de se faire une idée pour la suite. Le plus impressionnant a été Dayot Upamecano (FC Bayern). Ensuite, c'est Ibrahima Konaté (Liverpool) qui a répondu à l'appel de son sélectionneur. Les deux jeunes défenseurs ont engrangé une expérience phénoménale puisqu'ils étaient sur la pelouse lors de la finale, rien que ça. Les absents ont jours tort et le diction pourrait se vérifier avec Presnel Kimpembe. Blessé depuis de longs mois, le défenseur du PSG n'est pas encore assuré de retrouver sa place derrière, lui qui avait de plus en plus de crédit aux yeux de son sélectionneur après la Russie et le déclassement de Samuel Umtiti. William Saliba est également un prétendant sérieux à la succession de Varane. Dédé devra trancher vite avant de régler un autre problème.

...et trouver un nouveau capitaine