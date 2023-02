«J’étais effondré» : La bombe est lâchée en équipe de France, il s’explique

Thomas Bourseau

Raphaël Varane aurait pu poursuivre en représentant l’équipe de France au moins pour une énième compétition. Le champion du monde en a décidé autrement et en a surpris plus d’un de par sa décision de raccrocher les crampons avec les Bleus. Pour Canal+, le défenseur de Manchester United a vidé son sac.

Raphaël Varane est le quatrième joueur de l’équipe de France à annoncer sa retraite internationale depuis la fin de la Coupe du monde. Karim Benzema l’avait fait savoir par le biais d’un tweet publié le lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont un petit peu plus pris leur temps avant de passer aux aveux et de tourner la page équipe de France. Alors qu’il ne soufflera que sa 30ème bougie le 25 avril prochain, Raphaël Varane a lui aussi pris la décision de fermer la page équipe de France.

«Mon histoire avec les Bleus est magnifique, j’ai vraiment tout donné»

Une décision qui a été rendue officielle dans la journée de jeudi par Raphaël Varane en personne sur ses réseaux sociaux et qui n’a pas été comprise par certains observateurs comme Jérôme Rothen par exemple comme il l’a fait savoir sur les ondes de RMC . Pour Canal+ , Varane s’est confié sur cette décision immense et sur le fait d’avoir été à deux doigts de ne pas disputer le Mondial au Qatar notamment. « Si je me rends compte que je ne remettrai plus jamais le maillot des Bleus ? Mon histoire avec les Bleus est magnifique, j’ai vraiment tout donné. Quand j’en parle, j’ai des frissons. J’ai failli ne pas participer à la dernière Coupe du monde, j’étais effondré. Ça représente beaucoup de choses pour moi. J’ai fini mon dernier match sur les rotules. Dans les vestiaires de sport en général, on entend souvent la formule : « Les gars, il faut tout donner ». (Rires) Je l’ai fait ».

«Il en avait besoin», révélation sur ce coup de théâtre en équipe de France https://t.co/zuU2mmLhVu pic.twitter.com/tncVFA6zna — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Je l’aurais annoncé tout de suite après je pense»