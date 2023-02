Il insulte Mbappé… et les soutiens s’enchaînent !

Arnaud De Kanel

Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé n'avait pas pu empêcher le sacre de l'Argentine en finale de la dernière Coupe du monde. Les compatriotes de Leo Messi avaient été sauvés par un grand Emiliano Martinez dans les cages. Mais pendant les festivités, le portier argentin s'en était pris au Bondynois ce qui lui avait valu énormément de critiques. Malgré tout, il garde le soutien de ses coéquipiers.

« Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même », confiait Kylian Mbappé après avoir été questionné sur les festivités argentines. Le meilleur buteur du dernier Mondial avait été la cible de chambrages d'Emiliano Martinez. Menés par leur gardien, les Argentins avaient notamment entonné « Une minute de silence pour Mbappé qui est mort ». Le portier n'a cessé de le provoquer et s'est fait descendre dans la presse. Depuis, les Argentins montent au créneau pour le défendre.

«C'est une bonne personne»

Attaqué par des grands noms du football international suite à son attitude plus que limite envers Kylian Mbappé, Emiliano Martinez peut encore compter sur des soutiens. Champion du monde avec lui, Nicolas Tagliafico a pris sa défense récemment. « Je crois que quand on réussit quelque chose de si grand comme un Mondial, il y a des émotions qui explosent et de l'adrénaline. Cela peut faire que l'on peut agir bizarrement. Ceux qui connaissent 'Dibu' Martinez savent que c'est une bonne personne et aussi quelqu'un d'un peu fou », confiait le latéral de l'OL dernièrement.

«C'est incroyable comme c'est un bon garçon»