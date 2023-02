Deschamps en pleine tempête, la révolution chez les Bleus commence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cadre de l’équipe de France, Raphaël Varane a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar. Un coup dur pour Didier Deschamps, prolongé jusqu’en 2026, qui doit rapidement penser à la suite alors que Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont eux aussi décidé d’arrêter leur aventure en Bleu.

Il a pris tout le monde de court. À seulement 29 ans, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale. La dernière image du défenseur de Manchester United sous le maillot bleu sera donc celle de sa sortie en finale de Coupe du monde contre l’Argentine, lui qui fut à bout de souffle. « J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme », s’est justifié Varane dans le CFC . Champion du monde 1998, Bixente Lizarazu ne cache pas son étonnement.

« Dans sa tête, dans son corps, je ne sais pas ce qu’il s’est passé »

« 29 ans, défenseur central. C’est hyper jeune, c’est très tôt. Dans sa tête, dans son corps, je ne sais pas ce qu’il s’est passé , s’interroge Lizarazu dans Téléfoot . Il a un problème au genou depuis un moment, est-ce qu’il pense qu’il a besoin de plus de temps de récupération, qu’en arrêtant l’équipe de France il aura plus de temps pour se régénérer ? Il va énormément manquer, parce que c’est un très bon défenseur central, mais c’était aussi un cadre de la défense, qui rassurait ses jeunes partenaires, comme Upamecano ou Konaté. »

Coup de théâtre en équipe de France, Deschamps n'en revient pas https://t.co/MXTOBoCZ8G pic.twitter.com/0fQrUdROZd — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« Il va falloir que d’autres émergent et remplacent ces joueurs d’expérience »

Didier Deschamps perd donc le pilier de sa défense, mais également un taulier du vestiaire. Après Karim Benzema et surtout Hugo Lloris et Steve Mandanda, deux acteurs essentiels des dernières épopées Bleus , Raphaël Varane décide donc lui aussi de faire une croix sur l’équipe de France alors qu’il apparaissait comme le candidat naturel avec Kylian Mbappé pour prendre le brassard. « Il y a déjà Mbappé, qui est un cadre de cette équipe, un leader. Mais il va falloir que d’autres émergent et remplacent ces joueurs d’expérience , souligne Bixente Lizarazu. Une équipe a besoin de ça, de leaders, de joueurs qui rassurent. Lloris et Varane étaient deux joueurs qui rassuraient, parce qu’ils étaient très calmes tout le temps . »

Une nouvelle ère commence chez les Bleus