C'est la révolution en équipe de France, Deschamps devait-il claquer la porte ?

Amadou Diawara

Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en juillet 2026, Didier Deschamps voit tous ses tauliers prendre leur retraite internationale les uns après les autres. Alors que Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont fait leurs adieux aux Bleus, Didier Deschamps aurait-il dû laisser sa place après la Coupe du Monde au Qatar ?

Grâce à la finale des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps avait son destin en main. Comme l'avait promis Noël Le Graët, il a laissé le choix à son sélectionneur de continuer ou non l'aventure en équipe de France, et ce, parce qu'il a atteint le dernier carré du Mondial. Après mûre réflexion, Didier Deschamps a décidé de poursuivre à la tête des Tricolores , signant ainsi un nouveau contrat avec la FFF jusqu'en juillet 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde.

L'effectif des Bleus se renouvelle

Toutefois, Didier Deschamps ne s'attendait pas à perdre tous les vieux briscards de son groupe au lendemain de sa prolongation. En effet, le sélectionneur des Bleus a vu les trentenaires Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) annoncer leur retraite internationale. Plus surprenant, Raphaël Varane vient, lui-aussi, de faire ses adieux à l'équipe de France. Et pourtant, l'ancien vice-capitaine de Didier Deschamps n'a que 29 ans.

Fallait-il changer le staff français dans le même temps ?