Le malaise est annoncé dans le vestiaire de l'équipe de France

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Raphaël Varane a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Alors que le défenseur français de Manchester United n'a que 29 ans, Jérôme Rothen estime que ce choix cache quelque chose. Selon lui, Raphaël Varane a décidé de claquer la porte des Bleus parce que l'ambiance au sein du groupe de Didier Deschamps n'est pas optimale.

Ce jeudi, Raphaël Varane a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. Alors qu'il a fêté sa 93ème sélection en Bleu lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine au Qatar, le défenseur français a décidé de prendre sa retraite internationale, et ce, à seulement 29 ans.

«L’ambiance n’est peut-être pas si bonne que cela»

« Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain.Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. (...) Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous. Du plus profond de mon cœur, merci. Rapha », a posté Raphaël Varane sur son compte Instagram ce jeudi.

«Quel joueur en équipe de France s’est arrêté à 29 ans ?»