«Il y a un vrai problème» : Un clash est confirmé avec Deschamps

Un malaise s'est installé entre Didier Deschamps et le reste des champions du monde 1998. Le sélectionneur de l'équipe de France aurait pris ses distances avec certains de ses anciens coéquipiers, à l'instar de Christophe Dugarry. Les deux hommes ne s'adressent plus la parole depuis plusieurs années en raison de certaines décisions avec Karim Benzema.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est mis à dos certains champions du monde 1998, à l'image de Christophe Dugarry. En pleine affaire Karim Benzema, l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux avait déploré l'absence du buteur, indiquant que Deschamps « prenait en otage » l'équipe de France.

Ecarté par Deschamps, il a «kiffé la Coupe du monde

« C’est fini avec Dugarry »

En 2018, Deschamps avait accordé un entretien à QG et en avait profité pour s'exprimer sur sa relation avec Dugarry. « C’est fini avec lui. Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l’entendement (...) J'ai bientôt 50 ans, je ne fais plus semblant. (..) Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est clair » avait déclaré le sélectionneur.

« Il y a un vrai problème entre les deux »