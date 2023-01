Ecarté par Deschamps, il a «kiffé la Coupe du monde

Arthur Montagne

Convoqué par Didier Deschamps pour la dernière Coupe du monde, Jordan Veretout a très peu joué et ne s'est pas particulièrement distingué contre la Tunisie lors du troisième match de groupes. Néanmoins, le milieu de terrain de l'OM assure avoir vécu une magnifique aventure et ne regrette absolument rien.

C'était l'une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour la dernière Coupe du monde. En effet, Jordan Veretout a été convoqué pour disputer le Mondial au Qatar avec un statut de remplaçant. L'ancien Nantais n'a effectivement disputé qu'une heure, contre la Tunisie lors d'un match sans enjeu. Resté sur le banc lors de tous les autres matches, Jordan Veretout assure toutefois avoir vécu une superbe aventure.

«C’était une aventure incroyable»

« C’était une aventure incroyable même si ça s’est hélas mal fini. Sur un mois et demi, il se passe des moments exceptionnels comme les soirs de victoire, les lendemains de match où les remplaçants se mettent au diapason, les moments de détente avec les coéquipiers le soir. C’est un groupe qui a connu une belle aventure. On a rendu beaucoup de Français heureux. On aurait aimé que ça se finisse mieux, ça s’est joué aux pénaltys : forcément, ça fait mal », lance le milieu de terrain de l'OM dans une interview accordée au Parisien .

«On se mettait au diapason pour l’équipe»