Mbappé se fait insulter par l’Argentine, Messi sort enfin du silence

Malgré un triplé de Kylian Mbappé, l'équipe de France s'est inclinée en finale du Mondial face à l'Argentine. Après la rencontre, le portier sud-américain, Emiliano Martinez, avait célébré sa victoire en chambrant le joueur du PSG. Jusqu'ici silencieux, Lionel Messi est revenu, ce lundi, sur les célébrations de son équipe et de son coéquipier.

Entre l'Argentine et Kylian Mbappé, ça a chauffé ces dernières semaines. Les provocations ont été nombreuses de la part des joueurs sud-américains. Cristiano Romero n'avait pas hésité à célébrer l'un des buts de Lionel Messi devant l'international français. Quelques minutes plus tard, dans les vestiaires, Emiliano Martinez réclamait une minute de silence pour Mbappé, pourtant auteur d'un triplé. Le porter d'Aston Villa ne s'était pas arrêté là puisqu'il avait accroché une photo de la star parisienne sur une poupée lors des festivités en Argentine, et ce juste à côté de Lionel Messi.

Mbappé avait répondu à l'Argentine à son retour

Questionné sur ces provocations, Mbappé n'avait pas voulu mettre de l'huile sur le feu. « Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. J'ai discuté avec Leo Messi après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur » avait déclaré le joeuur du PSG.

« Mes enfants ont fait la fête comme Dibu »