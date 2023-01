PSG : Une bombe en préparation pour Messi, Neymar et Mbappé ?

Thibault Morlain

Dans 2 semaines, le PSG affronte le Bayern Munich pour son huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un gros rendez-vous pour lequel le club de la capitale n'arrive pas dans les meilleures conditions. Les hommes de Christophe Galtier viennent de concéder le nul contre Reims (1-1) et le jeu proposé est inquiétant. De quoi laisser présager un énorme boulversement pour affronter les Bavarois ?

Après le match nul contre Reims (1-1), Christophe Galtier n'était pas content de la prestation de ses joueurs. L'entraîneur du PSG a par ailleurs fait passer un message fort suite à ce résultat, lâchant : « Il y aura des décisions à prendre pour rendre l'équipe beaucoup plus costaud ».

« Un des trois peut être sur le banc »

Comment interpréter les propos de Christophe Galtier ? Alors que cela pourrait être synomyne de renforts d'ici la fin du mercato hivernal, Daniel Riolo a une autre explication et elle ne risque pas de plaire à Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé : « Cette phrase te conduit à penser qu'il va y avoir un recrutement. Je ne le vois pas comme ça. Je me dis que contre le Bayern, un des trois peut être sur le banc ».

« Si Galtier veut vraiment passer... »