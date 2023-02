Deschamps sauvé par un coup à la Zidane ?

Arthur Montagne

Du haut de ses 29 ans Raphaël Varane a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale alors que dans le même temps, il va continuer à jouer au plus haut niveau. Dans cette optique, un retour du joueur de Manchester United en Bleus à l'avenir n'est pas à exclure. D'autant que ce ne serait pas une première dans l'histoire du football.

Champion du monde 2018, Raphaël Varane a tout connu en équipe de France. Mais alors qu'il n'a seulement que 29 ans, le défenseur de Manchester United a décidé d'annoncer la fin de sa carrière internationale dans la foulée d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, bien plus âgés. L'ancien défenseur du RC Lens et du Real Madrid met un terme à son aventure en Bleus après la finale perdue au Qatar. Mais est-ce définitif ? Alors qu'il a encore quelques années devant lui, Raphaël Varane pourrait parfaitement revenir sur sa décision. D'autres l'ont fait avant lui. Et non des moindres.

Zidane, Makélélé et Thuram reviennent pour sauver la France

Evidemment, le cas le plus célèbre est celui de Zinedine Zidane. La star de l'équipe de France annonce sa retraite internationale à la surprise générale après l'échec de l'Euro 2004 et l'élimination contre la Grèce en quart de finale. Du haut de ses 32 ans, Zizou est pourtant toujours aussi fort. Claude Makélélé et Lilian Thuram, respectivement 31 et 32 ans, imite d'ailleurs le numéro 10. Mais en août 2005, alors que l'équipe de France est grande difficulté, les trois font leur grand retour pour qualifier les Bleus en Coupe du monde. Mission réussie puisque la France atteindra même la finale du Mondial 2006 et Zinedine Zidane, Claude Makélélé et Lilian Thuram auront été des artisans majeurs du parcours tricolore.

