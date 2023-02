Snobé par Deschamps, il lâche ses vérités

Amadou Diawara

Absent à la Coupe du Monde 2018, Alexandre Lacazette n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis plus de cinq ans. Interrogé sur sa longue absence en Bleu, l'attaquant de l'OL a lâché toutes ses vérités, avant de tenter d'expliquer le choix de Didier Deschamps de ne pas faire appel à lui.

Le 14 novembre 2017, Alexandre Lacazette a joué son tout dernier match avec l'équipe de France. C'était lors du nul face à l'Allemagne en amical (2-2). Non convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'attaquant de l'OL n'a pas porté le maillot bleu depuis plus de cinq ans, ayant été snobé par Didier Deschamps pour l'Euro 2021 et le Mondial 2022 au Qatar.

Zidane - Deschamps : « Ils ne partent pas en vacances », France 98 balance https://t.co/J0ekaDX8hy pic.twitter.com/ktAEDacXbG — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

«J’ai un mauvais pressentiment»

Lors d'un entretien accordé à So Foot , Alexandre Lacazette (31 ans) s'est livré sur sa longue période de disette en équipe de France, avant de tenter d'expliquer pourquoi Didier Deschamps n'a pas fait appel à lui depuis plus de cinq ans.

«Je n’ai pas reçu d’appel particulier»