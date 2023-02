Mbappé est attaqué, un coéquipier lâche une réponse surprenante

Amadou Diawara

Lors des festivités après leur sacre en Coupe du Monde, les Argentins ont chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Interrogé sur les célébrations de l'Albiceleste, Youssouf Fofana a pris position. Comme l'a expliqué le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, la bande à Lionel Messi est dans son droit.

Opposée à la France en finale de la Coupe du Monde, l'Argentine a décroché sa troisième étoile au Qatar. Toutefois, l' Albiceleste est très loin d'avoir été l'équipe la plus fair-play de la compétition.

«La célébration des Argentins me laisse forcément un goût amer»

Lors des festivités d'après-sacre, les Argentins s'en sont pris à Kylian Mbappé. Emmenés par Emiliano Martinez, les joueurs et les supporters de l' Albiceleste ont chambré le numéro 10 des Bleus à plusieurs reprises. Interrogé par Onze Mondial , Youssouf Fofana est revenu sur les célébrations de la bande à Lionel Messi. Si le milieu de terrain français avoue qu'il n'a pas encore digéré son attitude, il estime qu'elle était en droit d'agir de la sorte pour fêter son titre en Coupe du Monde.

«Ils ont le droit, on ne va pas les empêcher de célébrer»