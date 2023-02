Coup de théâtre, un fol espoir renaît pour Mbappé

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre Montpellier, Kylian Mbappé souffre d'une lésion musculaire qui devrait l'écarter des terrains pour environ 3 semaines, ce qui le priverait donc du choc contre le Bayern Munich le 14 février. Néanmoins, l'attaquant du PSG doit passer des examens complémentaires afin de déterminer la nature exacte de sa lésion. Ce qui laisse un espoir concernant sa présence contre les Bavarois.

Mercredi soir, face à Montpellier, Kylian Mbappé a quitté ses partenaires après un contact avec Léo Leroy. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal », lançait l'attaquant du PSG sur le chemin des vestiaires. Inquiétant au cœur d'un calendrier démentiel.

Mbappé : Les images qui effraient le PSG https://t.co/rASpPgd3vq pic.twitter.com/eajBBMcOnE — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Lésion musculaire pour Mbappé

Ce jeudi, au lendemain de la victoire du PSG (3-1), Kylian Mbappé a ainsi passé des examens qui ont révélé une lésion musculaire. Une blessure qui nécessite normalement trois semaines de cicatrisation. Par conséquent, l'international français devrait être absent contre Toulouse, l'OM, l'AS Monaco et surtout le Bayern Munich le 14 février en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Pas encore forfait contre le Bayern