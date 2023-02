Révolution forcée en équipe de France, Mbappé est appelé à la rescousse

La rédaction

Alors qu’Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraites internationale dernièrement, l’avenir de l’équipe de France reste flou. Alors que de nombreux jeunes joueurs talentueux ont fait leur apparition en sélection, l’absence de cadre est flagrante. Pourtant, cela n’inquiète pas Jean-Michel Larqué, qui voit en Kylian Mbappé ce leader tant attendu.

Avec les départs d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, l’équipe de France va devoir se reposer sur de nouveaux leaders de vestiaires. Didier Deschamps, le sélectionneur, devra également désigner un nouveau capitaine. Mais pour l’ancien joueur Jean-Michel Larqué, présent dans l’émission Rothen s’enflamme , les départs de Lloris et de Varane ne sont pas si problématiques que cela. Et pour cause, le futur leader des Bleus se nomme tout simplement Kylian Mbappé.

Jean-Michel Larqué n’est pas inquiet

Dans Rothen s’enflamme , Jean Michel Larqué déclare : « Je n’arrive pas à être aussi inquiet que lorsque les deux tauliers de 98 et 2000 avaient pris leurs retraites, Deschamps et Laurent Blanc. Je n’arrive pas pour plusieurs raisons : d’abord parce que je pense que la succession peut être assurée ; logiquement, normalement, et naturellement par des garçons comme Mbappé. Alors il y aura probablement des choses à revoir et à cadrer avec Kylian, mais il a démontré qu’il pouvait être un porte-parole efficace et respecté » .

Kylian Mbappé sera-t-il capitaine de l’équipe de France ?

Forcément, une scène bien précise pèse en la faveur de Kylian Mbappé dans la hiérarchie des leaders de vestiaire en sélection. En effet, le numéro 7 du PSG avait pris la parole à la mi-temps de la finale face à l’Argentine, et avait joint les mots aux actes en inscrivant un triplé malgré la défaite des siens aux penaltys. Didier Deschamps devra bientôt trancher sur son nouveau capitaine…