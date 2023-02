«Il en avait besoin», révélation sur ce coup de théâtre en équipe de France

Thomas Bourseau

Il était un pilier de l’équipe de France et un incontournable de l’ère Didier Deschamps. Cependant, après près de 10 ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane a pris la décision de prendre sa retraite internationale. Son ami Grégory Sertic a livré ses impressions sur cette décision choc.

Raphaël Varane a fait un choix fort. Après avoir disputé trois Coupes du monde et un Euro, le défenseur de Manchester United a décidé de dire stop. La dernière image du champion du monde 2018 avec l’équipe de France sera sa fatigue extrême dans les prolongations de la finale du dernier Mondial face à l’Argentine. Une Coupe du monde, une Ligue des nations, voici le palmarès de Varane, membre éminent de la fameuse génération 1993 de laquelle Paul Pogba, Samuel Umtiti et notamment Florian Thauvin sont issus.

«Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé»

Jeudi, par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Raphaël Varane a confirmé la tendance qui circulait dans la presse quelques heures auparavant en mettant un terme à près de 10 ans de carrière internationale avec l’équipe A des Bleus. Voici une partie du message en question. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale ».

Équipe de France : Le nouveau Deschamps est déjà trouvé https://t.co/1LtsCPAN9W pic.twitter.com/RNSmgsScGG — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Pour l’avoir régulièrement au téléphone, il en avait besoin»