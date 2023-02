Le Real Madrid à l’origine d’un coup de théâtre en équipe de France ?

Thomas Bourseau

Que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France, Raphaël Varane a été sollicité très tôt à la fois en club ou en sélection au très haut niveau. Une usure physique et mentale ? Varane s’est livré sur la question.

Raphaël Varane a tout connu et a rempli sa salle des trophées depuis ses débuts en carrière. Arrivé au Real Madrid à 18 ans, juste après son baccalauréat ES et ses débuts au RC Lens aux côtés de Serge Aurier et de Grégory Sertic, Varane a commencé très tôt au plus haut niveau que ce soit en club au Real Madrid et en sélection avec l’équipe de France.

«C’est sûr que le fait de démarrer tôt, on commence plus tôt à taper dans le réservoir»

Pilier de l’ère-Didier Deschamps chez les Bleus, Raphaël Varane a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale à 29 ans et après avoir disputé trois Coupes du monde et un Euro. Pour Canal+ , le défenseur central de Manchester United a cependant tenu à faire savoir que sa précocité n’était pas ce qui l’avait poussé à prendre sa retraite aussi tôt. « Est-ce que ça m’a consumé mentalement d’avoir été précoce avec le Real Madrid et l’équipe de France ? Oui et non, je pense que c’est sûr que le fait de démarrer tôt, on commence plus tôt à taper dans le réservoir ».

«Il a souffert», le voile se lève après la bombe en équipe de France https://t.co/lDxePMDsaj pic.twitter.com/E5TX7yjii7 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Je sais qu’il y a des joueurs qui prennent leur carrière avec beaucoup plus de légèreté»