Le PSG l'attend, il a des exigences colossales

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert pour 0€ à l'été 2023. De son côté, l'international espagnol aurait des exigences bien précises. En effet, Marco Asensio voudrait signer un contrat de quatre saisons et percevoir un salaire supérieur à 131 000€ par semaine, soit 6,8M€ annuels.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG aurait tenté de boucler la signature de Marco Asensio, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid. Toutefois, le club merengue aurait repoussé les avances parisiennes pour son numéro 11.

Marco Asensio veut un contrat de quatre saisons

Malgré son échec pour Marco Asensio lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de s'offrir l'attaquant de 27 ans librement et gratuitement à l'été 2023. Et pour convaincre Marco Asensio, le PSG sait déjà ce qu'il doit faire.

Asensio réclame un salaire supérieur à 6,8M€ par an