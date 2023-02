Le PSG l'espère, le Real Madrid lâche sa réponse

Pierrick Levallet

Après avoir vendu Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG cherchait un nouveau joueur pour renforcer l'attaque de Christophe Galtier. Luis Campos a alors étudié plusieurs pistes, dont celle menant à Marco Asensio. Le conseiller football parisien se serait fait recaler, mais compterait revenir à la charge dans les prochains mois. Sauf que le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser filer aussi facilement son joueur.

Lors du mercato hivernal, le PSG a multiplié les pistes pour se renforcer offensivement. Suite au départ de Pablo Sarabia, le club de la capitale voulait un nouveau joueur en attaque. Luis Campos a alors multiplié les pistes et était sur les traces de Rayan Cherki, Hakim Ziyech ou encore Malcom. Mais le conseiller football parisien aurait également tenté sa chance avec Marco Asensio, en vain.

Le Real Madrid veut prolonger Asensio

Comme l'a révélé AS , le Real Madrid aurait bien recalé le PSG cet hiver pour Marco Asensio. Dans la foulée, la formation de Carlo Ancelotti aurait fait savoir à l’international espagnol qu’elle avait l’intention de le prolonger et qu’une offre allait bientôt tomber. Et la tendance se confirme petit à petit.

Asensio est devenu une priorité au Real Madrid