Il écoeure Mbappé au Qatar et glisse un appel du pied au PSG

Thibault Morlain

A la Coupe du monde, Emiliano Martinez a été exceptionnel. Décisif avec l’Argentine, notamment face à l’équipe de France, le portier de l’Albiceleste a contribué au sacre de sa nation. De quoi lui permettre de rêver plus grand pour sa carrière en club ? Aujourd’hui, Martinez évolue du côté d’Aston Villa, mais il ne cache pas ses ambitions au point de glisser un appel du pied… au PSG.

Meilleur gardien de la dernière Coupe du monde, Emiliano Martinez a écoeuré pas mal de ses adversaires au Qatar, notamment lors des séances de tirs au but. Les joueurs des Pays-Bas, mais aussi ceux de l’équipe de France peuvent d’ailleurs en témoigner. Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Au point d’envisager un futur transfert ? A 30 ans, Emiliano Martinez évolue aujourd’hui en Premier League du côté d’Aston Villa. Mais le portier argentin ne manque pas d’ambitions pour la suite de sa carrière.

Il met le feu au mercato, le PSG reçoit le feu vert https://t.co/dPvFFdaVH6 pic.twitter.com/yhWmtoPtW9 — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

« Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ? »

A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Emiliano Martinez a évoqué son avenir, ouvrant à cette occasion la porte à une arrivée au PSG où il pourrait notamment retrouver un certain Kylian Mbappé. « Ça me plairait d’évoluer en Ligue 1 ? J’ai envisagé plusieurs fois de venir jouer en L1 étant plus jeune. Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ? (…) Je pourrais retrouver Mbappé et Messi ? Deux cracks ! Le genre de coéquipiers que n’importe quel joueur rêve d’avoir », a lâché l’Argentin.

« On verra ce qui se passera »