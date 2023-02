Il l’annonce, le PSG a mis la main sur «une espèce rare»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les premières critiques apparaissent sur son travail au PSG, Christophe Galtier garde l'image d'un entraîneur révolutionnaire à l'ASSE. Présent sur le banc de Saint-Etienne entre 2008 et 2017, le technicien a reçu les louanges de son ancien président, Bernard Caïazzo, qui a évoqué son plaisir de travailler avec lui.

Arrivé au PSG l'été dernier, Christophe Galtier traverse sa première crise dans la capitale. Battu par l'OM en huitièmes de finale de Coupe de France, le coach fera face à un autre adversaire de taille mercredi prochain, le Bayern Munich. Mais si Galtier ne parvient toujours pas à faire l'unanimité au PSG, il garde une image resplendissante à l'ASSE. Entraîneur de l'équipe première entre 2009 et 2017, il a redonné une certaine forme de fierté au peuple vert.





Sans eux, il aurait joué un très vilain tour au PSG https://t.co/ogAP9QlUXN pic.twitter.com/mGPtvVjVX2 — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

« C’est un entraîneur d’une espèce assez rare »

« C’est un entraîneur d’une espèce assez rare, qui a passé son temps à faire des miracles à Saint-Etienne. Il a su tirer 150% de l’équipe en étant à 150% dans sa mission, jour et nuit, en s’entourant de façon toujours très malicieuse. Pour un président, c’est un régal, car il protège toujours l’institution quelle que soit la situation. C’est ce que l’on recherche tous : un coach qui permet de dormir tranquille, et Christophe permet à ses présidents de dormir tranquille » a confié Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE. Le dirigeant a loué le travail de Galtier.

Caïazzo rend hommage à Galtier