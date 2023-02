Mercato - PSG : Nouvelle galère à 25M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, Abdou Diallo a donc finalement atterri en prêt du côté de Leipzig. Le club allemand dispose d’une option d’achat de 25M€ dans ce dossier, mais il semblerait qu’il ait déjà décidé de ne pas la verser au PSG.

Interrogé en novembre dernier dans les colonnes de So Foot , Abdou Diallo avait justifié son départ du PSG pour le RB Leipzig cet été : « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier (…) Et puis il y a l’âge aussi, j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années et je n’ai pas envie de les gâcher », a indiqué le défenseur sénégalais de 26 ans.

Les contours du deal

Abdou Diallo a donc décidé de quitter le PSG étant donné qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, et il a donc rebondi au RB Leipzig. Un deal conclu sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat évaluée à 25M€ et qui pourrait donc permettre au PSG de toucher une jolie somme l’été prochain dans l’optique de son mercato estival. Mais mauvaise nouvelle, Luis Campos va peut-être devoir s’asseoir sur cette somme…

Diallo vers un retour inattendu au PSG ?

En effet, comme l’a annoncé le média allemand Sport Bild, le RB Leipzig n'aurait finalement pas l'intention de lever l'option d'achat d’Abdou Diallo. Une décision qui aurait deux conséquences directes pour le PSG : l’option d’achat de 25M€ ne sera donc pas versée, et le retour du défenseur sénégalais qui pèserait sur sa masse salariale et à qui il faudrait donc trouver un nouveau point de chute sur le marché des transferts. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Leipzig pour l’avenir de Diallo.