Transfert à 25M€ au PSG, réponse imminente

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Abdou Diallo a quitté le PSG pour rejoindre le RB Leipzig. Le Sénégalais a été prêté avec option d'achat, estimée aux alentours de 25M€. La question est alors de savoir si celle-ci sera levée ou non à la fin de la saison. Ces dernières heures, différentes versions ont été apportées à propos de Diallo.

Les indésirables étaient nombreux au PSG et l'objectif était de les exfiltrer durant le mercato estival. Ça a été chose faite grâce à Luis Campos et Antero Henrique. Abdou Diallo fait partie de ses joueurs qui ont fait leurs valises. Le Sénégalais a pris la direction du RB Leipzig où il a été prêté avec option. Moyennant 25M€, le club allemand peut s'offrir Diallo, mais on n'en prendrait pas forcément le chemin...

Une option d'achat pas levée ?

En Allemagne, Bild a donné de grosses informations concernant l'avenir d'Abdou Diallo. En effet, il a été annoncé que le RB Leipzig n'avait pas l'intention de lever l'option d'achat du Sénégalais. Retour donc au PSG pour Diallo ?

Réunion à venir pour Diallo