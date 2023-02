Le transfert de Messi au PSG annulé, le verdict tombe

La rédaction

Durant l'été 2021, Lionel Messi rejoignait le PSG. Une décision, que n'a pas digéré un socio français du FC Barcelone, qui a décidé de saisir les juridictions européennes pour tenter de faire annuler ce transfert. Mais ce mercredi, le Tribunal de l'Union Européenne, sans grande surprise, a rejeté ce recours. L'avocat Juan Branco hésite à faire appel.

Le FC Barcelone a eu beaucoup de mal à digérer le départ de Lionel Messi durant l'été 2021. Pourtant, l'international argentin espérait terminer sa carrière en Catalogne, mais les négociations n'ont pas été simples avec Joan Laporta, président de la formation blaugrana . Finalement, le PSG lui a proposé un contrat en or et proposé d'intégrer son projet. Une offre acceptée par Lionel Messi, qui voit son contrat expirer en juin prochain. Mais alors que son parcours au PSG pourrait toucher à sa fin, son transfert est toujours au cœur d'un litige.

«Des traîtres», le clan Messi sort la sulfateuse https://t.co/74mKGqgG6I pic.twitter.com/cXVyKFItYQ — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Le Tribunal de l'Union Européenne rend sa décision

En effet, un socio et des supporters français du FC Barcelone avaient questionné les juridictions européennes sur la légalité de ce transfert. Représentés par l'avocat Juan Branco, ils considèrent que le PSG a pu mettre la main sur Lionel Messi, seulement parce que la France a reporté l'application des règles de fair-play financier de l'UEFA, ce qui s'apparente, pour eux, à une aide de l'Etat. Ce mercredi, le Tribunal de l'Union Européenne a rendu son verdict. Sans grande surprise, il a rejeté ce recours.

Juan Branco songe à faire appel