Le PSG a reçu une aide inattendue pour ce transfert

Gianluigi Donnarumma, désormais au Paris Saint-Germain depuis 2021, est revenu sur son arrivée en provenance de l’AC Milan. Le gardien de but a notamment expliqué que la présence de Gianluca Spinelli, ancien entraîneur des gardiens de l’équipe d’Italie, l’avait notamment convaincu de quitter la Serie A pour tenter sa première aventure à l’étranger.

Après une première saison délicate, avec notamment une alternance à gérer avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma est devenu le seul véritable gardien du PSG. Cela s’est d’ailleurs confirmé cet hiver, puisque le Costaricien a carrément quitté le club pour rejoindre Nottingham Forrest en Premier League.

« Il s'occupe très bien de nous, c'est le numéro 1 »

Dans une longue interview accordée à L’Équipe ce vendredi, Gianluca Donnarumma s’est confié en long et en large sur son expérience parisienne, évoquant notamment le rôle important joué par son compatriote Gianluca Spinelli, entraîneur des gardiens. « Notre entraîneur des gardiens, Gianluca (Spinelli), nous prépare des entraînements où on travaille et où on s'amuse aussi. Chaque jour, on travaille un aspect particulier, un point technique, un détail sur les sorties, on se fixe un objectif très précis » a déclaré le gardien du PSG. « Il s'occupe très bien de nous, c'est le numéro 1. Je suis content qu'il soit ici. Je l'avais connu en sélection (2016-2017), je l'ai retrouvé ici (il est à Paris depuis 2018) et je suis content de travailler avec lui encore longtemps ».

« Je savais que Gianluca était là, cela a compté aussi, il a été important pour moi en sélection et il l'est toujours aujourd'hui »